Kadıköy’de bulunan ceset Velat Can’a ait olabilir

Kadıköy Sahili'nde dün öğle saatlerinde vatandaşlar denizde bir ceset bulunduğunu farketti, İhbar üzerine gelen Deniz Polisi tarafından sudan çıkarılan cesedin genç bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Cesedin, Sarıyer'de 23 Kasım 2024'te denize düşerek kaybolan iki kardeşten Velat Can'a ait olduğu düşünülüyor. Can'ın denize düştüğü anda üstünde bulunan kıyafetlerle, cesetteki kıyafetlerin aynı nitelikte olduğu belirlendi. Cenaze DNA testi ve diğer işlemler için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sarıyer Aşiyan Sahili'nde 23 Kasım 2024'te denize düşen Ayşe Can (29) ve onu kurtarmak için denize atlayan kardeşi Velat Can (23) günlerce aranmış ancak bulunamamıştı. DHA