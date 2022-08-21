Kadıköy’de çınar ağacı park halindeki 5 aracın üzerine devrildi

Kadıköy Göztepe Mahallesi Şair Arşi Caddesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında, 14 katlı apartmanın bahçesindeki çınar ağacının bir kısmı park halindeki araçların üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ağacın devrilen kısmını parçalara ayırarak kaldırdı. Ağacın üzerine devrildiği 5 aracın hasar gördüğü öğrenildi.

Apartman sakini Sercan Tomaç, "Sabah çok büyük bir gürültü koptu. Aşağı indik kamyon moloz devirdi falan zannettik. Fakat maalesef bizim çok eski bir çınar ağacı. Biz de yeni taşındık ama, biliyoruz. Maalesef bu manzarayla karşılaştık. Allah'tan cana gelmemiş ve sabah erken saatlerde olmuş. Deprem veya bir yer çöktüsü gibiydi. Bizim aracımız vardı ama, ağacın menziline girmiyordu. Girseydi de yapacak bir şey yok. Allah'tan kimse yoktu otoparkta. Buna seviniyoruz biz de. " dedi.

