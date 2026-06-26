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Giriş Tarihi: 26.06.2026 09:12

Kadıköy’de dehşet anları! Durduk yere hiçbir şey demeden saldırdı: Kafe çalışanını öldüresiye darp etti!

İstanbul Kadıköy’de meydana gelen kavga akıllara durgunluk verdi. Bir kafede yaşanan olayda dışarıdan gelen bir şahıs hiçbir şey demeden aniden kafe çalışanına saldırmaya başladı. Öldüresiye darp edilen gencin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşurken, kabus dolu anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kadıköy’de dehşet anları! Durduk yere hiçbir şey demeden saldırdı: Kafe çalışanını öldüresiye darp etti!
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Olay, Kadıköy'de bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafeye dışarıdan gelen bir şahıs, henüz bilinmeyen nedenle çalışanını darbetti. Saldırgan, yumruklarla saldırdığı çalışanı yaraladı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çalışanın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi. Polis ise olayla ilgili çalışma başlattı.

Kafe çalışanını öldüresiye darbetti! O anlar kamerada | Video

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde dışarıdan gelen şahsın, hiçbir şey demeden çalışana saldırdığı anlar kaydedildi. Çalışanı defalarca yumruklayan şahsın olaydan sonra kaçtığı kaydedildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #KADIKÖY

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Kadıköy’de dehşet anları! Durduk yere hiçbir şey demeden saldırdı: Kafe çalışanını öldüresiye darp etti!
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