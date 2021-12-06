Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy'de dehşet: Kaskıyla saldırdı!
Giriş Tarihi: 6.12.2021 09:51

Kadıköy'de dehşet: Kaskıyla saldırdı!

DHA
Kadıköy’de dehşet: Kaskıyla saldırdı!

İstanbul Kadıköy'de gergin anlar yaşandı. Bağdat Caddesi'nde motosiklet sürücüsü trafikte kendisini sıkıştıran sürücüye saldırdı. O anlar ise başka sürücü tarafından cep telefon kamerasıyla kaydetti.

Olay, Kadıköy Bağdat Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte ilerleyen bir otomobil sürücüsü, aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsünü sıkıştırdı. İki sürücü trafiğin ortasında tartışmaya başladı. Öfkeli motosiklet sürücüsü hırsını alamayınca sürücünün yanına giderek kapısını açtı. Daha sonra ise kendisini sıkıştıran sürücünün arabasına kaskıyla defalarca vurdu. Trafikte dehşeti yaşayan otomobil sürücüsü, son anda aracının kapısını kapatarak saldırgandan kurtuldu. Motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırıya son verdi.
O anları ise başka sürücü cep telefon kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde ise motosiklet sürücüsünün "Beni mi öldüreceksin, Beni mi öldüreceksin" diyerek kaskıyla otomobile vurduğu görülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 2022 asgari ücret zam oranı için özel anket! İşte asgari ücret için dikkat çeken o rakam
Kerem Tunçeri ve Elif Şen arasında İFŞA şoku! "Alkollüydüm" dedi ama...
Son dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
İngilizlerin dizisi İstanbul'da gerçek oldu: Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı!
Mucize kız Refiye'den acı haber! 5 organ nakilli Refiye hayatını kaybetti
Rusya basını yazdı: Irak, Rus savaş uçağından vazgeçti! Türkiye'den İHA alacak!
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...
Son dakika | Kılıçdaroğlu CHP mitinginde FETÖ ve sabıka kayıtları bulunan isimleri konuşturmuş!
Müge Anlı’ya iki ödül birden! İki ödül alan ünlü sunucu Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı!
Amerikan New York Times gazetesi yazdı: "Esed rejimine yakın isimler ülkeyi "narko-devlete" dönüştürdü"
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadıköy'de dehşet: Kaskıyla saldırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA