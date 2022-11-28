Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy'de denetim: Taksicilere ceza yağdı!
Giriş Tarihi: 28.11.2022 14:21 Son Güncelleme: 28.11.2022 14:22

Kadıköy'de denetim: Taksicilere ceza yağdı!

İstanbul Kadıköy'deki denetimlerde, kurallara uymadıkları tespit edilen 10 taksi şoförüne 2 bin 653 lira ceza kesildi.

DHA
Kadıköy’de denetim: Taksicilere ceza yağdı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde taksicilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, taksi şoförleri tek tek durdurularak ehliyet, ruhsat ve belgeleri kontrol edildi. Şoförlerin 'Kısa mesafe', 'Yolcu seçme' ve 'Taksimetre açmaması' ile ilgili de denetim yapıldı. Denetimlerde 7 taksi sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan bin 372'şer lira, iki sürücüye trafikte cep telefonuyla konuşmaktan 845'er lira, bir sürücüye ise ehliyetini yanında bulundurmamaktan 427 lira olmak üzere toplamda 2 bin 653 lira para cezası kesildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Gaziantep'teki anne dehşetinde flaş gelişme: Baba Cihan Yıldız konuştu! "O halde gördüm"
Marketteki vurgun belgelendi; 1 TL'ye alıp 22 TL'ye satıyorlar!
Kucağında bebekle başından vuruldu! Cinayette çarpıcı detay: Öldürülmeden önce...
Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu'dan heyecanlandıran görüntüler
SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığına 42 bin 500 yeni personel ve işçi alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İslam ülkelerine Yunanistan çağrısı! Daha fazla seyirci kalınamaz
Kedicikler'le 50 milyonluk vurgun! Paraları pavyonda yediler
İstanbul'da 'Büyük Buluşma' heyecanı! Başkan Erdoğan: Zirveye bayrağı dikeceğiz
Türk futbolunun efsanelerinden Mehmet Oğuz hayatını kaybetti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadıköy'de denetim: Taksicilere ceza yağdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA