Kadıköy’de denetimde alkollü yakalanan sürücü: Hiç kimse alkollü araç kullanmasın



Erdoğan Taşkın, "Bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bu akşam ilk defa trafiğe çıktım onda da yakalandım. Ceza yedik mi bilmiyorum, kaç promil onu da bilmiyorum. İki katı promil alkollü olabilir. Yapacak bir şey yok, tavsiyem kimse alkollü araç kullanmasın" dedi.

Kadıköy sahil yolu üzerinde 23.00 - 01.00 saatleri arasında yapılan trafik denetiminde 47 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 31 sürücüye toplam 89 bin 948 TL ceza uygulandı.