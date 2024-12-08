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Giriş Tarihi: 8.12.2024 11:02 Son Güncelleme: 8.12.2024 11:03

Kadıköy’de denizde ceset bulundu

İstanbul Kadıköy Bostancı İskelesi’nde denizde 39 yaşındaki Evren M’nin cesedi bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından çıkartılan ceset otopsi için morga kaldırıldı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kadıköy’de denizde ceset bulundu

İstanbul Kadıköy Bostancı İskelesi'nde denizde 39 yaşındaki Evren M'nin cesedi bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından çıkartılan ceset otopsi için morga kaldırıldı.

Kadıköy Bostancı İskelesi'nde denizde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizden çıkartılan kişinin yapılan kontrolde öldüğü belirlendi. Yapılan çalışmada ölen kişinin 39 yaşındaki Evren M. Olduğu belirlendi. Cenaze otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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Kadıköy’de denizde ceset bulundu
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