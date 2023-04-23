Kadıköy’de drift atan sürücüye 20 bin lira ceza!

Görüntüleri inceleyen polisler, 34 FAV 098 plakalı otomobilin sürücünün C.G. olduğunu tespit etti. Sivil trafik polisi tarafından yakalanan C.G.'ye 'Drift yapmak' suçundan 20 bin 342 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu.