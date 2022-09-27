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Giriş Tarihi: 27.9.2022 19:15 Son Güncelleme: 27.9.2022 19:26

Kadıköy’de elektrik direğini yerinden söken otomobil yan yattı

Kadıköy’de sürücüsü belirlenemeyen otomobil, çarptığı elektrik direğini yerinden söktükten sonra yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan ve sürücü olduğunu kabul etmeyen 2.31 promil alkollü çıkan kişi emniyete götürüldü.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kadıköy’de elektrik direğini yerinden söken otomobil yan yattı

Kaza, Kadıköy Dumlupınar Mahallesi Adagül Sokak üzerinde meydana geldi. 34 FNT 202 plakalı otomobil, hızla girdiği sokakta sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yerinden çıkarak devrilirken otomobil yan yattı. Otomobilde bulunan Hasan Berk B. Yaralanırken Dündar Mehmet Ş. Kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hasan Berk B. Ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2.31 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKAN KİŞİ SÜRÜCÜ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

İtfaiye ekipleri yan yatan otomobilde ve devrilen elektrik direğinde inceleme yaparken kazayı yara almadan atlatan ve sürücü olmadığını söyleyen Dündar Mehmet B'nin alkolmetre ile yapılan testinde 2.31 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Dğndar Mehmet B. Polis tarafından emniyete götürüldü. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

YARDIMA KOŞAN VATANDAŞ O ANLARI ANLATTI

Kazayla ilgili konuşan Abdullah Yılmaz, "Dükkanımdaydım, bir ses geldi. Dışarı çıktım, kaza olmuş. Araba hafiften yanmak üzereydi. İki kişi çıkardılar arabanın içinden, bir tanesinin kolu kırıktı. Kaza sokağın başında başladı, süratli geldi. Hızını alamıyor, ters dönüyor. Yarım saat önce çocuklar okuldan çıkıyordu, bir felaketten dönüldü. Orada doğalgaz kutusu da vardı, o da patlayabilirdi. Arkadaşların kendilerinde pek bir şey yok, onlar adına sevindim" dedi.



Polis sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

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Kadıköy’de elektrik direğini yerinden söken otomobil yan yattı
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