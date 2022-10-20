Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy'de gergin anlar: Aracından inip otomobili tekmeledi!
Giriş Tarihi: 20.10.2022 10:32

Kadıköy'de gergin anlar: Aracından inip otomobili tekmeledi!

İstanbul Kadıköy'de trafikte iki otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Trafikteki diğer sürücülerin ayırmaya çalıştığı kavgada, taraflardan biri, tartıştığı sürücünün otomobilini tekmeledi. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kadıköy’de gergin anlar: Aracından inip otomobili tekmeledi!
D-100 karayolu Kozyatağı mevkii Edirne istikametinde sabah saatlerinde iddiaya göre, iki otomobilin sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı. Akan trafiğe aldırış etmeden otomobilinden inen sürücü, tartıştığı kişiyi de zorla aracından indirmeye çalıştı. Diğer sürücüler araya girerek güçlükle de olsa tarafları ayırmayı başardı. Ancak tartışmanın sona erdiği sırada, öfkeli sürücü, diğer sürücünün otomobiline tekme attı.

O anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat: Eski ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Bakan Koca duyurdu! Kanser taraması randevu sistemi Türkiye genelinde kullanıma açıldı: Ücretsiz olacak
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ı uyardı: Oldubittiye izin vermeyiz
Son dakika haberleri: Galatasaray Türkiye Kupası’nda şov yaptı! Aslan, Kastamonuspor’u 7 golle yıktı…
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Güneş Tutulması burçlara etkisi nedir? Güneş Tutulmasında en çok hangi burç etkilenecek?
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' çıkışı! Barış Yarkadaş'ın çok konuşulan sözleri sorulunca...
Dünün Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 19 Ekim 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
PKK itirafçısı HDP'li belediyeleri deşifre etti! İmar planlarını bile PKK onaylıyor
SON DAKİKA HABERİ: Hamza Dağ canlı yayında son anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin oy oranı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadıköy'de gergin anlar: Aracından inip otomobili tekmeledi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA