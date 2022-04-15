Kadıköy’de gergin anlar: Nakliyeciler ile galericiler kapıştı!

Olay saat 09.30 sıralarında Fahrettin Kerim Gökay caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre galeriye nakliye için gelen işçilerle galeri çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada tekmeler, yumruklar, demirler havada uçuştu.