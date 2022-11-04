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Giriş Tarihi: 4.11.2022 22:40

Kadıköy'de helikopter destekli huzur denetimi

İstanbul'da havadan helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimleri gerçekleştirildi.

DHA
Kadıköy’de helikopter destekli huzur denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimleri yaptı. Çeşitli birimlerden polislerin katıldığı denetimlerinler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde de kontrol noktası oluşturuldu.

ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Denetim noktasında şüphelenilen araçlar durdurularak sürücülerin kimlik kontrolleri yapıldı. Narkotik köpeği eşliğinde araçlar didik didik arandı. İki otomobil sürücüsüne tramvay yoluna girmekten 196'er liradan toplamda 392 lira cezai işlem uygulandı.

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Kadıköy'de helikopter destekli huzur denetimi
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