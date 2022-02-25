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Giriş Tarihi: 25.2.2022 13:13

Kadıköy'de İETT otobüsü otomobile çarptı! Sürücü yaralandı

AA
Kadıköy’de İETT otobüsü otomobile çarptı! Sürücü yaralandı

Gelen bilgiye göre Kadıköy'de İETT otobüsünün çarptığı otomobilde sıkışan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi'nde ilerleyen Volkan Y'nin idaresindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, Bengi S'nin kullandığı park halindeki otomobile, yola çıktığı sırada çarptı. Kazada, sürücü araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddeden D-100 kara yolu istikametine doğru oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kadıköy'de İETT otobüsü otomobile çarptı! Sürücü yaralandı
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