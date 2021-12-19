Kadıköy’de ilginç kaza: Köpek kovaladı kurye kaza yaptı!

Kaza olan sokaktaki bir iş yerinde çalışan Veli Yalçın, "Büyük bir gürültü çıktı. Ambulans geldi, hastaneye götürdü" diye konuştu. Aynı mahallede başka bir motokurye ise, "Gece 1 sıralarında olmuş. Bizim arkadaş paket götürürken kaza yapmış. Köpek kovalamış. Ara sokaktan caddeye çıkan yerde. Bu tarz olaylarla çok karşılaşıyoruz. Köpek içgüdüsel bir şey yapıyor ama bu yüzden çok kaza oluyor. Duyduğum kadarıyla kırıkları varmış vücudunda" dedi.

