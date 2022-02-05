Kadıköy’de ilginç olay: Dolapla birlikte çukura düştü!

Bina sakini Özgür Göksever ise, "Bir anda gözümün önünde yok oldu. Yer çöktü. Bir çukur oluştu. Ne olduğunu anlamadık. Telefonla konuşuyordu kendisi. Bir anda şok olduk. Çukura eğilip Ömer, Ömer diye bağırdım. İlk bir dakika ses gelmedi. Daha bir panik oldum. Sonra seslenip iyi olduğunu söyledi. İtfaiye ve polisi aradım. Belediyeden ekip geldi. O sırada boşaltıldı bina. Sıkıntı olmayınca geri girdiler evlerine" şeklinde konuştu.