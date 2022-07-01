Kadıköy’de inanılmaz anlar: Eski sevgilisini kaçırmaya çalıştı!

Kadıköy'de sevgilisinden ayrılan Ç.G. isimli kadın arkadaşı B.B.K. evine taşındı. İddiaya göre, geçen pazartesi günü 22.00 sıralarında eski sevgilisinin kaldığı eve gelen M.T tehdit ve hakaretler savurarak eve zarar verdi. Bir süre sonra evden ayrılan M.T salı günü sabah saatlerinde tekrar Ç.G.'nin kaldığı eve geldi. Zorla eve giren saldırgan Ç.G.'yi darp ederek dışarı çıkardı. Saldırgan ,kolundan tuttuğu kadını yol boyunca sürükleyerek sokağın başında bekleyen taksiye zorla bindirmeye çalıştı. Ç.G.'nin yardım çığlıklarını duyan çevredeki esnaf yardıma koştu. Çevredekiler kadının taksiye bindirilmesine engel olarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli M.T.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise şüpheliye ait olduğu öğrenilen bir bıçak ele geçirildi.