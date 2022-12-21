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Giriş Tarihi: 21.12.2022 06:19

Kadıköy'de kaza yapan araç alev aldı

Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği lüks otomobil yol ayrımındaki tabelaya çarptıktan sonra alev alev yandı. Sürücü yaralanırken, yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA
Kadıköy’de kaza yapan araç alev aldı

Kadıköy Taşköprü Caddesi'nde meydana gelen kazada, Doğukan T. yönetimindeki 34 FTN 475 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu, yol ayrımındaki direğe çarptı. Sürücü Doğukan T. yaralandı. Kazanın ardından otomobilden alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü. Sağlık ekipleri ise yaralı sürücü Doğukan T.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yanan otomobil çekici ile olay yerinden götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kadıköy'de kaza yapan araç alev aldı
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