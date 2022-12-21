Kadıköy’de kaza yapan lüks otomobil küle döndü

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri ise yaralı sürücü Doğukan T. yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Meydana gelen kazadan dolayı cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yanan araç çekici yardımı ile yoldan kaldırıldıktan sonra trafik tekrardan eski haline döndü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.