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Giriş Tarihi: 21.12.2022 03:41

Kadıköy'de kaza yapan lüks otomobil küle döndü

Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği lüks otomobil, yol ayrımında bulunan direğe çarptıktan kısa süre sonra alev alev yanmaya başladı. Sürücü yaralanırken, alevlerin sardığı milyonluk otomobil ise kullanılmaz hale geldi

İHA
Kadıköy’de kaza yapan lüks otomobil küle döndü

Olay saat 23.45 sıralarında Kadıköy Taşköprü Caddesi köprüaltı mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre Doğukan T. hakimiyetindeki lüks otomobil kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan direğe çarptı. Lüks otomobilden kaza sonrası dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilden çıkan dumanlar kısa sürede yerini alevlere teslim etti. Alev alev yanan milyonluk otomobil kullanılmaz hale geldi. Sürücü Doğukan T. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri ise yaralı sürücü Doğukan T. yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Meydana gelen kazadan dolayı cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yanan araç çekici yardımı ile yoldan kaldırıldıktan sonra trafik tekrardan eski haline döndü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kadıköy'de kaza yapan lüks otomobil küle döndü
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