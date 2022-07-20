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Giriş Tarihi: 20.7.2022 02:39

Kadıköy’de kontrolden çıkan otomobil büfeye daldı

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde içinde iki kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak cadde üzerinde bulunan bir büfeye daldı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kadıköy’de kontrolden çıkan otomobil büfeye daldı

Kaza, Kadıköy Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki B.M.Ü'nün kullandığı 34 BD 6606 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak cadde üzerinde bulunan bir büfeye girdi. Kaza sırasında büfede hiçbir müşterinin olmaması olası bir faciayı önledi. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan arkadaşı kazayı yara almadan atlatırken büfede büyük hasar oluştu.

ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken yapılan kontrolde sürücü B.M.Ü'nün 1.27 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Kadıköy’de kontrolden çıkan otomobil büfeye daldı
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