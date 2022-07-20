Kadıköy’de kontrolden çıkan otomobil büfeye daldı

Kaza, Kadıköy Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki B.M.Ü'nün kullandığı 34 BD 6606 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak cadde üzerinde bulunan bir büfeye girdi. Kaza sırasında büfede hiçbir müşterinin olmaması olası bir faciayı önledi. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan arkadaşı kazayı yara almadan atlatırken büfede büyük hasar oluştu.