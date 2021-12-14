Kadıköy’de korkunç olay: Genç kadın dehşeti yaşadı!

Yaralanan Demet S.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı fakat tedavisinin devam ettiği bilgisi edinildi. Ayrıca Demet S.'nin olaydan yaklaşık 1 ay önce şüpheli Tolga Ergen'den "Tehdit" suçundan şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüpheli Tolga Ergen'in Demet S.'ye karşı işlediği iddia edilen 3 kez "Kasten yaralama" ile "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından toplamda 5 adet suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.