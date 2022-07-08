Kadıköy’de makas kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Kaza, Kadıköy, D-100 Karayolu Kozyatağı Köprüsü Ankara istikametinde 21.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen Furkan Defne idaresindeki İsviçre plakalı lüks otomobil, önce otomobile ardından taksiye çarptı. Taksi çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak yeşil alana savrulurken lüks otomobil, Hasan Celepkolu'nun kullandığı İETT otobüsünün arkasına saplandı.
1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI
Kazada lüks otomobilin sürücüsü Furkan Defne ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan 4 yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Furkan Defne'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
TAKSİDEKİ YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI
Öte yandan kazayı yara almadan atlatan takside bulunan ve havalimanına gittiği belirtilen iki yolcu büyük panik yaşadı. Polis ekipleri kaza sonrasında yolda güvenlik önlemi aldı. D-100 Karayolu Ankara istikametine trafik kontrollü şekilde verilirken yolda araç yoğunluğu oluştu. Yaralıların hastaneye kaldırılması ve kazaya karılan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması sonrasında trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.