Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy’de makas kazası: 1’i ağır 4 yaralı
Giriş Tarihi: 8.7.2022 22:53 Son Güncelleme: 9.7.2022 00:04

Kadıköy’de makas kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Kadıköy D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde makas atarak ilerleyen İsviçre plakalı lüks otomobil, otomobil, taksi ve İETT otobüsüne çarptı. Kazada lüks otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kadıköy’de makas kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Kaza, Kadıköy, D-100 Karayolu Kozyatağı Köprüsü Ankara istikametinde 21.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen Furkan Defne idaresindeki İsviçre plakalı lüks otomobil, önce otomobile ardından taksiye çarptı. Taksi çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak yeşil alana savrulurken lüks otomobil, Hasan Celepkolu'nun kullandığı İETT otobüsünün arkasına saplandı.



1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada lüks otomobilin sürücüsü Furkan Defne ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan 4 yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Furkan Defne'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



TAKSİDEKİ YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Öte yandan kazayı yara almadan atlatan takside bulunan ve havalimanına gittiği belirtilen iki yolcu büyük panik yaşadı. Polis ekipleri kaza sonrasında yolda güvenlik önlemi aldı. D-100 Karayolu Ankara istikametine trafik kontrollü şekilde verilirken yolda araç yoğunluğu oluştu. Yaralıların hastaneye kaldırılması ve kazaya karılan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması sonrasında trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Milyonlara seyyanen zam ve ödeme takvimi! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ile ne kadar kaç TL oldu?
Bayram Namazı Saat Kaçta? Diyanet Açıkladı: 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa bayram namazı saati ve 81 il için bayram namazı saatleri
Emekli maaşı ne zaman yatacak, erken ödenecek mi? BAĞKUR - SSK zamlı emekli maaşları ne zaman verilecek?
Ekrem Karakaya kimdir, kaç yaşındaydı, nasıl öldü? Doktor Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi'nde katledildi!
Son dakika | Konya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın kardeşiyle son konuşması ortaya çıktı
Bayram namazı saat kaçta eda edilecek? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati 2022 ve il il bayram namazı saatleri
Benzin fiyatı ve motorin fiyatı indirim aldı mı, zam geldi mi? 8 Temmuz 2022 Cuma LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Bugün bankalar çalışıyor mu, tatil mi? 8 Temmuz 2022 Cuma Arefe günü bankalar açık mı, kaça kadar açık?
SON DAKİKA: Emekliye zam memura fark! Kazanç 2.680 lirayı gördü: Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur, memur zammı ve enflasyon farkı ne kadar oldu?
Bekçi alımı sınav yerleri son dakika açıklandı! 2022 Bekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı! EGM PA sınav belgesi sorgulama ekranı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadıköy’de makas kazası: 1’i ağır 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA