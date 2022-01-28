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Giriş Tarihi: 28.1.2022 13:09 Son Güncelleme: 28.1.2022 13:27

Kadıköy’de ‘mühür’ krizi

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Kadıköy’de ‘mühür’ krizi

Basketbolcu Merve Aydın’ın Kadıköy’deki evi, belediye ekiplerince mühürlendi. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, herhangi bir tebligat yapılmadığını, sokakta kaldığını söyledi. Kadıköy Belediyesi ise yaptığı incelemede; projeye aykırı bölümler tespit edildiğini, tutanak tutulduğunu ve dairenin boş olması nedeniyle mühürlendiğini bildirdi.

Basketbolcu Merve Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine ait dairenin Kadıköy Belediyesi tarafından usulsüz mühürlendiğini öne sürdü. Vatandaşlardan gelen şikâyet üzerine yapıyı inceleyen Kadıköy Belediyesi; projeye aykırı bölümler tespit edildiğini ve dairenin boş olması sebebiyle mühürlendiğini bildirdi.



'DIŞARIDA KALMAK ZORUNDA BIRAKILDIM'

Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabından paylaşım yapan basketbolcu Merve Aydın, şunları söyledi: "Kadıköy Belediyesi'nin usulsüz ve hukuka aykırı mühürleme işlemi yüzünden 5 gündür evime giremiyorum. 22 Ocak günü antrenmandan döndüğümde kapımın Kadıköy Belediyesi tarafından hiçbir tutanak, idari karar ve zapt olmaksızın mühürlenmesi yüzünden bu karlı hava dışarıda kalmak zorunda bırakıldım. Evimde hepinizin zaman zaman yaptığı üzere boya-badana, fayans ve mutfak dolabı değişimi gibi ufak ve ruhsata tabi olmayan tadilatlar yaptırıyordum."

EV MÜHÜRLENDİ

"Edindiğimiz bilgiye göre, hakkımda yapılan asılsız şikâyet üzerine Kadıköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri doğrudan bir başkan yardımcısının emri üzerine hiçbir araştırma-inceleme yapmaksızın, olay yerinde mühürleme zaptı tutmadan ve tarafıma herhangi bir idari karar tebliğ etmeden evimi mühürlemiş, anayasal hakkım olan mülkiyet ve barınma haklarıma tecavüzde bulunmuşlardır."

BELEDİYE: PENCERELER BÜYÜTÜLDÜ, KAPI KAPATILDI

Binada yapılan incelemelerde, dairenin ön ve arka cephelerinde pencerelerin büyütüldüğü, 2.bodrum kattan binanın arka bahçesine açılan kapının kapatıldığı belirtildi. Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, aykırılıktan etkilenen toplam inşaat alanının 41 m2, aykırılığa konu alanın ise 4m2 olduğu ifade edildi.



BİR AY SÜRE VERİLDİ

Yapı tespit ve inceleme tutanağının inşaat mahalline tebliğ edildiği, 30 günlük yasal süre içerisinde ruhsata uygun hale getirilmediği ve tamirat ve boya-badana işlemlerine devam edildiği belirtildi. Kadıköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı bölge mühendisleri, söz konusu dairede "işgal" belirlediğini, ilgili dairenin de boş olması sebebiyle mühürleme işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi.

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Kadıköy’de ‘mühür’ krizi
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