Kadıköy’de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu Göztepe mevkisinde meydana geldi. Kadıköy istikametine seyir halinde bulunan A.G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.G. hafif şekilde yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise otomobil sürücüsü A.G.'yi sağlık kontrolünden geçirdi. Bariyerlerin altında sıkışan otomobil, itfaiyenin çalışması ile bariyerler kesilerek çıkarıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.