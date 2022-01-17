Kadıköy’de otomobilin çarptığı yaya öldü

Kadıköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kadına çarpan otomobil sürücüsü ise durmayarak kaçtı. Edinilen bilgiye göre; Fikirtepe 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu Kadıköy istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan henüz ismi öğrenilemeyen bir kadına otomobil çarptı. Olayı gören başka sürücülerin haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaya olay yerinde feci şekilde can verdi. Yapılan incelemelerin ardından, üstünde kimlik bulunmayan kadının kimliğinin belirlenmesi için, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazadan geriye ölen kadına ait ayakkabı, pasta ve ekmek kaldı. Kaza yerinde, kadına çarpıp kaçan otomobile ait olduğu araştırılan 34 CIY 185 plakalı otomobilin plakası bulundu. Polis ekipleri, çarpan otomobilin tespiti ve yakalanması için çalışmalara