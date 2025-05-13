Kadıköy’de pankart açan örgütlülere operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DSİH(Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi) Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 5 Mayıs günü Kadıköy'de pankart asılması konusu ile ilgili soruşturma başlattı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında tespit edilen 3 şüpheliye bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Şahıslar Ceren Geloğlu ve Batuhan Batu yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait 2 adet cep telefonu sim kartlarıyla birlikte ele geçirildi. Diğer şüpheli İlayda Aktüre'nin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.