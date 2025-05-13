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Giriş Tarihi: 13.5.2025 10:42 Son Güncelleme: 13.5.2025 11:19

Kadıköy’de pankart açan örgütlülere operasyon

Kadıköy'de pankart açan DSİH’li (Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi) 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Kadıköy’de pankart açan örgütlülere operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DSİH(Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi) Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 5 Mayıs günü Kadıköy'de pankart asılması konusu ile ilgili soruşturma başlattı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında tespit edilen 3 şüpheliye bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Şahıslar Ceren Geloğlu ve Batuhan Batu yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait 2 adet cep telefonu sim kartlarıyla birlikte ele geçirildi. Diğer şüpheli İlayda Aktüre'nin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

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Kadıköy’de pankart açan örgütlülere operasyon
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