Kadıköy’de polise saldıranlar adli kontrol şartı ile serbest kaldı

Kadıköy'de 21 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre; polisler, çevreyi rahatsız ettikleri için uyardıkları ve kimlik kontrolü yapmak istedikleri bir grubun önce sözlü ardından da fiziki saldırısına uğradı. Vatandaşlar söz konusu grup üyelerinin hoparlörle yüksek sesle müzik açtıklarını, halay çektiklerini, yürüyüş yolunu kapattıklarını ve çevreye rahatsızlık verdiklerini söyledi. İddialara göre gruptan biri kendilerine müziği kapatmaları uyarısı yapan polislere "Kapattırabiliyorsan kapattır" dedi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polisler, olay fiziki saldırıya dönüşünce üç el uyarı ateşi açtı. Bir polis memurunun saldırıda sağ el tarak kemiği kırılırken polisleri tahrik eden, onlara saldıran ve "Bizi gözaltına alamazsınız" diye bağırarak çevrede bulunan insanları da galeyana getirmeye çabalayan ve polislere saldıran şehir magandaları gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler Seyithan G. (19), Barış G. (25), Cahit K. (24), İdris A. (22) ve Kadir G. emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Seyithan G.'nin "Bölücü Terör Örgütü PKK Propagandası Yapmak" suçundan, Cahit K.'nın ise "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan kaydının olduğu ortaya çıkarken savcılık ifadelerinin ardından 5 şüpheli "Görevli Memura Mukavemet" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

HAKİMLİKTEN ŞÜPHELİLERE ADLİ KONTROL

Hakimlik sorgularının ardından şüphelilerden Seyithan G. (19), Barış G. (25), Cahit K. (24) ve İdris A. (22) imza atma şartıyla adli kontrolle serbest bırakılırken şüpheli Kadir G. ise 1 ay boyunca ev hapsiyle serbest bırakıldı.