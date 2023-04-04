Kadıköy’de provokasyon: Kur’an kursunun camlarını tekmeleyerek kırdı

Kadıköy'de genç bir kadın, Kadıköy Müftülüğüne bağlı Rasimpaşa D Grubu Kur'an Kursu'na saldırdı. Kursun camını tekmeleyerek kıran kadın küfürler savurup el hareketi de çekti. Genç kadın daha sonra ise olay yerinden uzaklaştı.
PROVOKASYON BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Genç bir kadın, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı resmi Kur'an kursuna tekmelerle saldırarak camlarını kırdı. Saldırıyı gerçekleştiren kadın, bina içinde bulunanlara da küfrederek el hareketinde bulundu.
Kadıköy'de Kur'an kursuna çirkin saldırı! Camlarını kırıp hakaretler yağdırdı! | Video