Kadıköy’de provokasyon: Kur’an kursunun camlarını tekmeleyerek kırdı

Kadıköy'de genç bir kadın, Kadıköy Müftülüğüne bağlı Rasimpaşa D Grubu Kur'an Kursu'na saldırdı. Kursun camını tekmeleyerek kıran kadın küfürler savurup el hareketi de çekti. Genç kadın daha sonra ise olay yerinden uzaklaştı.