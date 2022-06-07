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Giriş Tarihi: 7.6.2022 16:33 Son Güncelleme: 7.6.2022 16:40

Kadıköy'de satırla korku saldı, vatandaşlar yakaladı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kadıköy’de satırla korku saldı, vatandaşlar yakaladı

Kadıköy'de elinde satırla yoldan geçenlere tehditler savuran şahıs, vatandaşların müdahalesile etkisiz hale getirildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Caferağa Mahallesi, Mühürdar Caddesi'nde elinde satır olan bir şahıs, çevredekilere tehditler savurduktan sonra yoldan geçen kişiyi kolundan yakaladı. Satırı göstererek tehditler savurmaya devam eden kişiye bir süre sonra çevredekiler müdahale etti.

Saldırganın arkasından yaklaşan Hasan Yücesan, bir anlık dalgınlığından yararlanarak kolundan tuttup satırı kullanmasına mani oldu. Yücesan'a yardıma gelenler saldırganı yere yatırarak elindeki satırı aldı. Vatandaşların polise teslim ettiği şahıs, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayı anlatan Hasan Yücesan, "Dün masada oturuyorduk. O esnada şahsın elinde satır vardı. Burada esnaf ve vatandaşlar izlerken, ellerinde telefonla video çekiyorlardı. Ben de arkasından dolaştım. Daha sonra boşluğunu yakalamaya çalıştım. Elinden tutarak satırı elinden aldım ve yere düşürdüm. O sırada münakaşa yaşadık. Elimden hafif yaralandım. Polisler gelerek alıp karakola götürdüler. Saldırgan kolundan tuttuğu kişiye satırla tehdit ve küfür ediyordu. Vurmasın diye müdahale ederek elindeki satırı almaya çalıştım" dedi.

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Kadıköy'de satırla korku saldı, vatandaşlar yakaladı
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