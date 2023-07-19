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Giriş Tarihi: 19.7.2023 06:11

Kadıköy'de servis minibüsü kaza yaptı: 4 yaralı

Kadıköy, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki servis minibüsü beton bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

DHA
Kadıköy’de servis minibüsü kaza yaptı: 4 yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kadıköy, D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde bulunan Abdullah Kardaş'ın kullandığı 34 LTP 005 plakalı servis minibüsü, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu servis minibüsü, bariyerlerin üzerinde savrulduktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası trafiği tek şeritten sağlanan yol, minibüsün kaldırılması ile normale döndü. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kadıköy'de servis minibüsü kaza yaptı: 4 yaralı
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