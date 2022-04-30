Kadıköy’de tartıştığı TIR şoförünü yumrukladı

Fikirtepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde trafikte ilerleyen iki şoför arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yolcu minibüsünün şoförü, aracından inerek TIR'ın yanına gitti. TIR'ın şoförüyle bir süre tartıştıktan sonra TIR'a, ardından da şoföre yumruk attı. Hırsını alamayan minibüs şoförü, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kavga sonrasında minibüs şofürü aracına binerek caddeden uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kadıköy'de minibüs şoforü tartıştığı tır şoförünü yumrukladı! O anlar kamerada | Video