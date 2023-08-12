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Giriş Tarihi: 12.8.2023 17:27

Kadıköy’de tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen sürücüye ceza

Kadıköy’de Bağdat Caddesinde drift yapan ve tehlikeli manevralarla ilerleyen otomobilin sürücüsüne 20 bin 342 TL ceza uygulandı, ayrıca şahsın sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı.

İHA
Kadıköy’de tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen sürücüye ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince ulusal basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere yönelik yapılan denetimlerde, 10 Ağustos günü saat 06.15 sıralarında, Kadıköy İlçesi Bağdat Caddesi üzerinde drift yapan ve tehlikeli manevralarla ilerleyen 34 DNA 833 plakalı araç sürücüsünün Utkuhan B. olduğu tespit edilerek şahıs ekiplerce yakalandı.

34 DNA 833 plakalı araç sürücü Utkuhan B.'e 'drift yapmak' maddesinden 20 bin 342 TL idari para cezası uygulandı.Ayrıca Utkuhan B. isimli şahsın sürücü belgesi 2 ay (60 gün) süreyle geçici olarak geri alındı.

34 DNA 833 plakalı araç ise trafikten men edildi. Utkuhan B. isimli şahıs 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Kadıköy Bostancı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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Kadıköy’de tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen sürücüye ceza
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