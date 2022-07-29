Kadıköy’de yakalanan şüphelinin 24 kaydı çıktı! “Kazayla oldu ben katil değilim” diye bağırdı

Olay geçtiğimiz 23 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı Koray Gülbar'dan 2 ay önce ayrıldı. Ancak iddiaya göre Koray Gülbar Güneş'in peşini bırakmadı. İddiaya göre geçen hafta da Elif Güneş'in kuaför dükkanına gelerek tartışıp tokat attı. Koray Gülbar, Cumartesi günü Elif Güneş'e 'son kez görüşelim sana anlatacaklarım var' dedi. Güneş de başına bir şey gelir korkusuyla arkadaşlarını yanına alarak görüşme teklifini kabul etti. Kadıköy'de buluşmada Koray Gülbar, Elif Güneş'i de yanına alarak otomobille uzaklaştı. Üsküdar'a gelen Koray Gülbar ile Elif Güneş otomobil içinde tartışmaya başladı. Güneş otomobilde silahla vuruldu.

ELİF'İ ÖLDÜRÜP ONUN ARACIYLA KAÇMIŞTI

Koray Gülbar daha sonra Güneş'in aracı ile onu hastaneye bırakarak kayıplara karıştı. Hayatını kaybeden 32 yaşındaki Elif Güneş memleketi Diyarbakır'da toprağa verilirken, polis kaçan şüpheli Koray Gülbar'ın peşine düştü. Yapılan çalışmalarda Güneş'e ait olan ve katilin kaçtığı araç Kadıköy'de bir adreste terk edilmiş halde bulundu.

3 ARKADAŞI TUTUKLANMIŞTI

Bu sırada ona kaçarken yardım ettiği öne sürülen 4 arkadaşı polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Aykut A. adli kontrol ile serbest bırakılırken evinde bir adet silah bulunan Serkan Ç., Yasin O. Atınç D. suçluyu kayırma suç delillerini yok etme suçundan tutuklandı.

24 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Konuyla ilgili titiz bir çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheli Koray Gülbar'ın peşine düştü. Polis gidebileceği her adresi tek tek kontrol etti. Şüpheli dün gece Kadıköy'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden çeşitli suçlardan 24 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

"BEN KATİL DEĞİLİM" DİYE BAĞIRDI

Şüpheli adliyeye sevk edilirken olayın kazayla olduğunu öne sürerek; "İnsan sevdiğini öldürmez. Ben katil değilim. Yanlışlıkla oldu." Diye bağırdı. Emniyette verdiği ifadesinde de; "Kafeden konuşmak için aldım. Onun araçla seyir halindeyken tartıştık. Araçtan inmeye çalıştı. Bende korkutmak için silahı çıkardım. Biranda ateş aldı. Vuruldu, hastaneye götürdüm" dediği öne sürüldü.