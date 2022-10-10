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Giriş Tarihi: 10.10.2022

Kadıköy’de yangın dehşeti: 3 ölü

Fikirtepe’deki bir binada meydana gelen şiddetli patlama sonrası çıkan yangında Özbekistan uyruklu 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralı kurtarıldı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kadıköy’de yangın dehşeti: 3 ölü
İstanbul Kadıköy'deki üç katlı bir binada dün akşam 19.00 sıralarında meydana gelen şiddetli patlamanın ardından yangın çıktı. Üçüncü kat ile çatıdan yükselen alevler kısa sürede bitişikteki iki binaya sirayet etti. Bu sırada çevrede büyük panik yaşanırken, Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'taki olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ağır hasar alan binadan yaralı kurtulan Özbekistan uyruklu A.K.'nın, ambulansla hastaneye götürülürken "Çocuğum içeride kaldı" dediği duyuldu. Çökme riski bulunan binada yapılan araştırmada, A.K.'nın 10 yaşındaki kızı N.K., babası M.K. (68) ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin cesedine ulaşıldı. Çalışmaları yerinde takip eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi" dedi.



İstanbul Valiliği'nin yazılı açıklamasında da "İtfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeleri tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Kadıköy’de yangın dehşeti: 3 ölü
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