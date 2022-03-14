Kadıköy’de yangın paniği: 3 katlı iş merkezinden dumanlar yükseldi!

Görgü tanığı İbrahim Aksu, "Yangın var diye dışarı çıktık. Otopark katındaki araçlara da sıçramış. Büyük panik oluştu. İş merkezi hemen boşaltıldı. Mahsur kalan 2 kişi de indirmeye çalışıyorlar. Çok fazla yoğun duman görünüyor. Sanırım yanan araçların lastik dumanı. İçeriden yaklaşık bir 10 tane araç çıkarmışlardır şu ana kadar." dedi. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.