Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy’de yangın paniği: 3 katlı iş merkezinden dumanlar yükseldi!
Giriş Tarihi: 14.3.2022 13:47 Son Güncelleme: 14.3.2022 13:48

Kadıköy’de yangın paniği: 3 katlı iş merkezinden dumanlar yükseldi!

DHA
Kadıköy’de yangın paniği: 3 katlı iş merkezinden dumanlar yükseldi!

İstanbul Kadıköy'de korku dolu anlar yaşandı... Üç katlı iş merkezinde yangın çıktı. Yangında; can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.

Kadıköy Eğitim Mahallesi Uğureli Sokak'ta 3 katlı iş merkezi merkezinin otopark katında bulunan elektrik panolarında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler binadakileri tahliye etti.

Yoğun dumanların yükseldiği binada mahsur kalan 2 kişi ise uzun süren çalışmalar sonrası kurtarıldı. Zemin kata inen ekipler çıkan yangını söndürdü.

Görgü tanığı İbrahim Aksu, "Yangın var diye dışarı çıktık. Otopark katındaki araçlara da sıçramış. Büyük panik oluştu. İş merkezi hemen boşaltıldı. Mahsur kalan 2 kişi de indirmeye çalışıyorlar. Çok fazla yoğun duman görünüyor. Sanırım yanan araçların lastik dumanı. İçeriden yaklaşık bir 10 tane araç çıkarmışlardır şu ana kadar." dedi. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kadıköy’de yangın paniği: 3 katlı iş merkezinden dumanlar yükseldi!
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