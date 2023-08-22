Kadıköy’de yangında balkondan atlayarak hayatını kaybeden Hatice Arslan son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) üst düzey görevlerde bulunan, Ulaşım AŞ, BELBİM AŞ, BİMTAŞ gibi İBB iştiraklerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan, hala Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri olan Cemil Arslan ve eşi Hatice Arslan'ın evinde geçtiğimiz gün yangın çıkmıştı. Kadıköy Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katında oğulları Musa Can Arslan'ın odasındaki prizden kaynaklandığı düşünülen bir yangın çıkmıştı. Yangının büyümesiyle birlikte Arslan ailesi evin balkonuna çıkarak alevlerden kurtulmak isterken demir korkuluktan aşağı sarkıp 3. kattan aşağı düşmüşlerdi. Alevlerden kurtulmak için kendini aşağı bıraktığında bahçedeki çardağa düşen Cemil Arslan yaralı olarak kurtulurken, zemine düşen eşi Hatice Arslan hayatını kaybetmişti. Yaralılar Cemil Arslan ile kızı Şeyma Arslan ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Hatice Arslan'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu Morgu'nda işlemlerin tamamlanmasının ardından Arslan'ın cenazesi Hacı Emsal Avcı Taş Camii'ne getirilerek cenaze namazı kılındı. Taziyeleri cami avlusunda ağabeyi Murat Arslan ve Mahmut Arslan kabul etti. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih belediye Başkanı M. Ergün Turhan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve yakınları katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Hatice Arslan'ın cenazesi Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.





YARALI ŞEKİLDE CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olan ve kolu kırılan Cemil Arslan özel araç ve doktor eşliğinde cenaze törenine katıldı. Eşinin tabutunun yanına oturan Arslan uzun bir süre taziyeleri kabul etti. Yaralı bir şekilde eşinin cenaze törenine katılan Arslan ardından hastaneye geri döndü.





"HATİCE HANIM ATLAYINCA BETONA DENK GELİYOR"

Hatice Arslan'ın ağabeyi Murat Arslan olayın gerçekleştiği gün yaşananları anlatarak, "Yukarı kata çıkıyorlar. Aradaki ahşap merdiven yandığı için ateş harlanıyor. Hava da sıcak malum. Ortada ki merdiven düşüyor. Aşağıya inemiyorlar ve terası tercih ediyorlar. Demek ki sıcaklığın etkisiyle aşağıya bahçeye atlıyorlar. Önce Cemil Bey atlıyor. Aşağıda ki çardağın üstüne düşüyor. Çardak frenleme etkisi yaptığı için bir kolunda ufak bir kırık var. Bir lokal bir iki yerinde yanık var. Fakat Hatice Hanım atlayınca betona denk geliyor. Başını çarpıyor ve orada vefat ediyor. Orada itfaiye görevlileriyle konuştum. Acaba köşede dursaydı, biraz mücadele verseydi olur muydu diye. Büyük bir ihtimal alevler yukarıya doğru fırladığı için çıkış yeri arıyorlar. Onların üstlerine doğru geldiği için böyle bir şey tercih etmişler. Olayın gece saat 4'te olması. Uyku mahmurluğunun olması, panik havasının olması insanda düşünecek bir şeyde bırakmıyor. O şekilde bir karar sonuç bu. Yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Hatice Arslan'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Esenler Kemer Mezarlığı'na defnedildi.