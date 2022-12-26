Kadıköy’de yer altı kablolarında patlama meydana geldi! O anlar kamerada

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanma ile birlikte yaşanan patlamalar çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.