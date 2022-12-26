Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy'de yer altı kablolarında patlama meydana geldi! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 26.12.2022 12:08 Son Güncelleme: 26.12.2022 12:33

Kadıköy'de yer altı kablolarında patlama meydana geldi! O anlar kamerada

İstanbul Kadıköy'de yer altı kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Kadıköy’de yer altı kablolarında patlama meydana geldi! O anlar kamerada

Kadıköy'de Bostancı Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında yer altından geçen elektrik kabloları bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanma ile birlikte yaşanan patlamalar çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

O ANLAR KAMERADA

Patlamalarla çıkan kıvılcımların havayı aydınlattığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadıköy'de yer altı kablolarında patlama anı kamerada | Video

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Kadıköy'de yer altı kablolarında patlama meydana geldi! O anlar kamerada
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