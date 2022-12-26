Kadıköy’de yolun karşısına geçerken yayayı öldüren sürücü yakalandı

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Pazar sabahı meydana gelen kazada Yusuf Aktaş, otomobilini park ettikten sonra yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası polis ekipleri çalışma başlattı.
TAKSİRLE ÖLÜME SEBEP OLMAKTAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yapılan çalışma sonucunda Yusuf Aktaş'a çarparak ölümüne sebep olan kişinin A.E. adlı bir kişi olduğu belirlendi. Şüpheli, polis tarafından Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.E. "Taksirle Öldürme" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.