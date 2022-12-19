Kadıköy’deki bir iş yerine operasyon: Yüzlerce hayvan boynuzu ele geçirildi!

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'de bir iş yerinde farklı tür ve cinste, CITES kapsamında bulunan hayvanlara ait boynuz ile parçaların bulunduğuna ilişkin ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler yaptıkları çalışmaların ardından 17 Aralık Cumartesi günü iş yerine operasyon düzenledi.