Kadıköy’deki cinayette korkunç ifadeler: Pasta keseceğini söyleyip…

Kadıköy'de geçtiğimiz Cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen olayda iddialara Ufuk Keskin ve beraberindeki 7 arkadaşı bir bara eğlenmeye gitti. Bir süre sonra arkadaş grubu barın kapısına çıktı. Bu sırada iddiaya göre sokakta alkol alan ve yüksek sesle küfürlü konuşan 2 kişiyle Ufuk Keskin ve arkadaş grubu arasında tartışma çıktı. Küfürlü konuşma yüzünden çıkan tartışma sonrası 2 grup bir süre sonra ayrıldı. Sonrasında sokaktaki 2 kişi iddiaya göre bir dönerciye gidip bıçak aldı ve bar çıkışı Ufuk Keskin ve arkadaşlarıyla karşılaştı. 2 grup arasında yeniden çıkan tartışma sonucu Ufuk Keskin 5 yerinden bıçaklandı.
'İLK ÖNCE O BİZE LAF ATTI'
Olayın ardından Ufuk Keskin hayatını kaybederken şüpheliler Oğuzhan K. (20) ve Muhammet Enes Y. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde şüpheli Muhammet Enes Y., olay akşamı bir sokakta bulunan apartmanın önünde şüpheli Oğuzhan K. ile alkol aldıklarını, o sırada bir kız ve bir erkeğin önlerin geçtiğini, erkeğin kendilerine baktığını ve rahatsız olduklarını, sonrasında 'Ne bakıyorsun oğlum' dediğini, ardından erkeğin 'Bekleyin siz göstericem size' diyerek gittiğini, bir süre sonra 5-6 kişinin yanlarına gelerek kendilerini tehdit etmeye başladığını, bir süre koşarak kaçtıklarını, dönerciye girerek bıçak satın aldıklarını, eve gidecekleri sırada tekrar şahısları gördüklerini ve kendilerine bıçak sakladıklarını, kendisinin savunma amaçlı bıçak çıkardığını, kimseyi öldürme kastı olmadığını ve pişman olduğunu söyledi.
PASTA KESECEĞİNİ SÖYLEYİP BIÇAK ALMIŞ
Emniyet işlemlerinin ardından şüpheliler, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinde Oğuzkan K. ise 'Olay akşamı arkadaşım Enes'le alkol alıyorduk. Oturduğumuz apartman önündeyken bir kızla erkek geldi. Erkekle aramızda sözlü laf dalaşı yaşandı. Sonra 'Bekleyin siz' diyerek gitti. Ardından 3 kişi geldiler. Uzatmamaları söyleyerek gitmelerini istedim, komşular çıkınca gittiler. Biz de yürümeye başladığımız sırada 6 kişi bağırarak geliyordu, biz de kaçtık. Ardından bir dönerciye girdik. Enes pasta keseceğimizi söyleyip bıçak istedi. Ben de kendimi korumak için bıçak aldım. Biz sokaktayken yine geldiler, ellerinde bıçak vardı. O sırada Enes maktule bıçak sapladı. Tam o esnada maktule araba da çarptı. Ben kimseyi bıçaklamadım' dedi.
'KENDİMİ KAYBETTİM VE BIÇAKLADIM'
Savcılık ifadelerinden sonra şüpheliler 'Kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgusunda şüpheli Oğuzhan K., üzerine atılı suçlamayı kabul etmezken şüpheli Muhammet Enes Y. ise 'Bize küfür ettiler. Kendimi kaybettim ve bıçakladım ama alkolden dolayı tam olarak hatırlamıyorum' şeklinde konuştu.
2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Hakimlik, sorgularının ardından şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe olması, görüntü kayıtları, alınan tanık ifadelerine dayalı maktulün araba çarpması sonucu düşmediğinin ve şüphelilerin çelme takması sonucu düştüğünün anlaşılması, şüphelilerin kaçma ihtimali olması, delillerin tam toplanmaması gerekçeleriyle 2 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.