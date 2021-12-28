Kadıköy’deki cinayette korkunç ifadeler: Pasta keseceğini söyleyip…

Kadıköy'de geçtiğimiz Cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen olayda iddialara Ufuk Keskin ve beraberindeki 7 arkadaşı bir bara eğlenmeye gitti. Bir süre sonra arkadaş grubu barın kapısına çıktı. Bu sırada iddiaya göre sokakta alkol alan ve yüksek sesle küfürlü konuşan 2 kişiyle Ufuk Keskin ve arkadaş grubu arasında tartışma çıktı. Küfürlü konuşma yüzünden çıkan tartışma sonrası 2 grup bir süre sonra ayrıldı. Sonrasında sokaktaki 2 kişi iddiaya göre bir dönerciye gidip bıçak aldı ve bar çıkışı Ufuk Keskin ve arkadaşlarıyla karşılaştı. 2 grup arasında yeniden çıkan tartışma sonucu Ufuk Keskin 5 yerinden bıçaklandı.

'İLK ÖNCE O BİZE LAF ATTI'

Olayın ardından Ufuk Keskin hayatını kaybederken şüpheliler Oğuzhan K. (20) ve Muhammet Enes Y. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde şüpheli Muhammet Enes Y., olay akşamı bir sokakta bulunan apartmanın önünde şüpheli Oğuzhan K. ile alkol aldıklarını, o sırada bir kız ve bir erkeğin önlerin geçtiğini, erkeğin kendilerine baktığını ve rahatsız olduklarını, sonrasında 'Ne bakıyorsun oğlum' dediğini, ardından erkeğin 'Bekleyin siz göstericem size' diyerek gittiğini, bir süre sonra 5-6 kişinin yanlarına gelerek kendilerini tehdit etmeye başladığını, bir süre koşarak kaçtıklarını, dönerciye girerek bıçak satın aldıklarını, eve gidecekleri sırada tekrar şahısları gördüklerini ve kendilerine bıçak sakladıklarını, kendisinin savunma amaçlı bıçak çıkardığını, kimseyi öldürme kastı olmadığını ve pişman olduğunu söyledi.