Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy’deki kıskançlık cinayeti davasında karar! Savcı haksız tahrik indirimi istemişti
Giriş Tarihi: 20.10.2023 17:03 Son Güncelleme: 20.10.2023 17:40

Kadıköy’deki kıskançlık cinayeti davasında karar! Savcı haksız tahrik indirimi istemişti

Kadıköy’de kıskançlık krizine girip Elif Mihriban Arduç’u ortak oldukları kafede silahla vurarak öldüren tutuklu sanık Hakan Asilkan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık, olayı bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini söylerken davayı karara bağlayan mahkeme, sanığı “Kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağurlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına ve “Ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan ise 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Kadıköy’deki kıskançlık cinayeti davasında karar! Savcı haksız tahrik indirimi istemişti

Kadıköy'de 23 Ağustos 2022 günü yaşanan korkunç cinayette Hakan Asilkan, sabihi olduğu kafede Elif Mihriban Arduç'u silahla vurarak öldürmüştü. Ortak olarak açtıkları kafede kıskançlık nedeniyle tartışan ikilinin kavgası cinayetle sonlanmıştı. Sanık Hakan Asilkan hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

MÜTALAADA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hakan Asilkan bulunduğu cezaevinden getirilirken müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Davanın bir önceki celsesinde açıklanan mütalaada, sanığın maktul tarafından kendisine herkesin içinde hakaret edildiğine ve aşağılandığına ilişkin beyanlarının doğruluğunun tespit edilemediği, şüpheden sanık yararlanır ilkesiyle sanık hakkında alt sınırdan haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği ifade edildi.Mütalaada, tutuklu sanık Hakan Asilkan'ın "Haksız tahrik altında kadına karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıl, "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

"SANIK CEZALANDIRILSIN"

Duruşmada müştekiler sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken, müşteki avukatları da mütalaaya katılmadıklarını belirterek sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"BİR AN KENDİMİ KAYBETTİM"

Tutuklu sanık Hakan Asilkan ise savunmasında "Olanlardan dolayı çok üzgünüm, çok pişmanım. Kardeşlerimden bana daha yakındı. Mihriban'ın psikolojisi bozuktu. Bana çok kötü davranıyordu, kafede beni aşağılıyordu. Kafede çalışan Fatih'le kahve içiyordu, ne yapmaya çalıştığını anlamıyordum. Hepsini içime attım. Whatsapp'tan kontrol ettiğimde ikisi de hep aynı anda çevrimiçi oluyordu. Silahı tedbir amaçlı zaten bulunduruyorduk. Olayda herhangi bir tasarlamam ya da planım yoktu. Aniden gelişti. Kendimi kaybettim ve bilinçsiz bir şekilde yaptım. Kesinlikle böyle bir niyetim yoktu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Duruşma sonu mahkeme, sanığın 'Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağurlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vererek cezada herhangi bir indirim yapmazken "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan ise 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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Kadıköy’deki kıskançlık cinayeti davasında karar! Savcı haksız tahrik indirimi istemişti
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