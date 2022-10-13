Kadıköy’deki patlamada ölen kişinin cenazesi toprağa verildi

M.K'nin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Maltepe Cemevi'ne getirildi. M.K. için öğlen vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, M.K'nin annesi, kardeşleri ve diğer aile üyeleriyle bazı vatandaşlar katıldı.

Maltepe Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından M.K'nin naaşı Küçükyalı Mezarlığı'na defnedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta 34 numaralı binanın üçüncü katındaki dairede 9 Ekim Pazar günü meydana gelen patlamada biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın ardından başlayan ve 2 binaya da sıçrayan yangın, ekiplerin çalışmalarıyla söndürülmüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın olduğu evde yaşayan 1959 doğumlu M.K'nin, yakınları ve akrabalarınca şizofreni hastası olduğunun söylendiğini bildirmişti.

M.K'nin 1980 öncesi aşırı sol örgütlerle bir irtibatının olduğunu ancak daha sonra herhangi bir bağlantısına rastlanmadığını aktaran Soylu, İsviçre'de bir adamı öldürmeden dolayı 2012-2019'da Türkiye'de yakalandığını ve cezaevinde yattığını, ihbar edildiğine ilişkin de aile bireylerini suçladığı bilgisine ulaşıldığını kaydetmişti.

Soylu, yapılan çalışmalarda terör bağlantısı bulunamadığını ve başsavcılık tarafından soruşturmanın yürütüldüğünü belirtmişti.