Kadıköy’deki patlamada ölmüştü: Maryam’ın gittiği futbol okulunda hüzün...

Dedesiyle birlikte geliyordu buraya. 1 seneden beri burada sessiz sedasız oturuyordu. Biz de içimize aldık. Veliler de çok seviyordu. Bir arkadaşının doğum günü varmış. Doğum gününe gitmiş. Ayrılmış evine geçmiş. 2 saat sonra bu olay gerçekleşmiş. Doğum gününde fotoğrafları var." dedi.