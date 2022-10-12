Kadıköy’deki patlamada ölmüştü: Maryam’ın gittiği futbol okulunda hüzün...

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana gelmiş ardından bina alevlere teslim olmuştu. Binanın en üst katında Özbekistan uyruklu 8 yaşındaki Maryam Khidivona; babası, babaannesi ve dedesiyle birlikte yaşıyordu. Yaşanan patlamada 8 yaşındaki Maryam ve dedesi hayatını kaybederken babası ve babaannesi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
"DEDESİYLE BİRLİKTE GELİYORDU"
Maryam Khidivona'nın patlamadan yaklaşık 2 saat önce arkadaşının doğum günü partisine katıldığı daha sonra evine geldiği öğrenildi. Öte yandan küçük kızın 1 yıldır Kadıköy'deki Beşiktaş Futbol Okuluna geldiği ve antrenmanlara katıldığı ortaya çıktı.