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Giriş Tarihi: 11.10.2022

Kadıköy’deki patlamada terör şüphesi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Kadıköy’deki patlamada terör şüphesi
İstanbul Kadıköy'de 2 katlı bir binada önceki akşam meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Etkisi gün ağarınca ortaya çıkan patlamayla ilgili emniyet güçleri de yeni bilgilere ulaştı. Patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan ve olayda dahli olduğu düşünülen M.K. hakkında yapılan incelemede daha önceden terör örgütleriyle iltisağı olduğuna dair arşiv kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Olayda terör şüphesi bulunması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçti. Başsavcılık hayatını kaybedenler ve patlamayla ilgili ayrı bir soruşturma başlattı. Bu arada patlamada ölen ve cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen biri çocuk, 3 kişinin otopsileri tamamlandı. Kimlikleri belirlenemeyen 3 kişinin cenazesini almak için hiç kimsenin başvuruda bulunmadığı öğrenildi.

BİNADAKİ DAİRELER HARABEYE DÖNDÜ
Havanın aydınlanmasıyla birlikte patlamanın şiddeti de gözler önüne serildi. Birinci katta yaşanan patlama sonrasında katın kolonlarının patladığı, duvarı ve birinci katın tavanının tamamen yıkıldığı görüldü. Gece boyunca olay yerinde süren çalışmalar sabah da devam etti. Başta Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri gündüz de patlamanın yaşandığı bina ve çevresinde çalışmalarını sürdürdü. Olay yerinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

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Kadıköy’deki patlamada terör şüphesi
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