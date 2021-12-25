Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy'deki silahlı kavgaya ilişkin Diyarbakır’da 1 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 25.12.2021 22:45

Kadıköy'deki silahlı kavgaya ilişkin Diyarbakır’da 1 şüpheli yakalandı

Kadıköy’deki silahlı kavgaya ilişkin Diyarbakır’da 1 şüpheli yakalandı

Kadıköy'de iki grup arasında çıkan; Ziya Bandırmalıoğlu ile Şahin Aslan'ın öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli Diyarbakır’da yakalandı.

Fenerbahçe Mahallesi'nde 20 Aralık akşamı çıkan silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla C.K. Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.

Kadıköy'de 20 Aralık akşamı bir restoranda yaşanan silahlı kavgada, Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan hayatını kaybetmiş, gruptan 4 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanmış, 2'i adli kontrol hükümlerince olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakılmıştı.

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Kadıköy'deki silahlı kavgaya ilişkin Diyarbakır’da 1 şüpheli yakalandı
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