Kadıköy’deki silahlı kavgaya tutuklama

Kadıköy'de,Ziya Bandırmalıoğlu ile Şahin Aslan'ın öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Fenerbahçe Mahallesi'nde 20 Aralık akşamı çıkan silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılıkça ifadeleri alınan 4 şüpheliden biri serbest bırakıldı. Savcılık bir şüpheliyi tutuklanması, 2 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi. Nöbetçi Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda bir şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.