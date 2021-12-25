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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Kadıköy’deki silahlı kavgaya tutuklama

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Kadıköy'de, Ziya Bandırmalıoğlu ile Şahin Aslan'ın öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Fenerbahçe Mahallesi'nde 20 Aralık akşamı çıkan silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılıkça ifadeleri alınan 4 şüpheliden biri serbest bırakıldı. Savcılık bir şüpheliyi tutuklanması, 2 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi. Nöbetçi Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda bir şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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Kadıköy’deki silahlı kavgaya tutuklama
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