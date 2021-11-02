Kadıköy’un kabusu haline geldi! Dans edenlere musallat oluyor

"KADIKÖY EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SAĞ OLSUN ÇOK HIZLI BİR ÇALIŞMAYLA YAKALADI HIRSIZI"

Eğlence mekanı sahibi Süleyman Eroğlu, "Burası eğlence mekanı. Kadıköy'de bu ve benzeri yerlerde son günlerde hırsızlık vakaları yaşanıyordu. Sağ olsun hırsız arkadaş bizi de ziyaret etti. Bizim de eğlenen dans eden arkadaşlarımızın masasından cep telefonlarını çalmış. Bayağı bir uğraştık bulamadık. Bulamadığımız için emniyete bildirdik. Kadıköy Emniyet Müdürlüğü sağ olsun çok hızlı bir çalışmayla yakaladı hırsızı. Onlardan öğrendiğimiz kadarıyla cezaevine girmiş. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.