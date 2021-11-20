Kadim kent Tarsus, tarihçileri konuk etti

Boğaziçi Üniversitesi Tarsus Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe ilginin yüksek olduğu gözlendi.

Sanat, tarih ve kültür severlerin buluştuğu ve çok sayıda akademisyenin bir araya geldiği etkinlikte Dr. Öğretim Üyesi Şener Yıldırım, "Tarsus Yüzey Araştırması", Prof. Dr. Candan Ülkü, "Mersin Millet Bahçesi", O. Erkan Özaydın, "Cam Negatiflerde Erkek Portreleri", Prof. Dr. Tamer Akça, "Ara Güler", ikinci oturumda ise Dr. Öğretim Üyesi Lale Yılmaz, "Tarsus'tan Akdeniz'e Kaleler ve Gözetleme Kuleleri", Araştırma Görevlisi Halil Elemana, "Silifke Uzuncaburç'taki Kırsal Mimari Örnekleri", Prof. Dr. Savaş Yıldırım, "Amasya Gümüşhacıköy Türbelerindeki Kalem İşi Süslemeler", Dr. Öğretim Üyesi Emel Yıldız, "Yazıtların Rolü Işığında Haç İşlemeli Taçlar" konulu sunumlarını yaptı.

Tarsus Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper, Tarsus Kent Konseyi Başkanı Reşit Tok, CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte konuşmacılara sunumları dolayısıyla katılım ve teşekkür belgeleri takdim edildi.