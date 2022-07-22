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Giriş Tarihi: 22.7.2022 11:39 Son Güncelleme: 22.7.2022 11:46

Kadın akademisyen, atışa gittikleri arazide yanlışlıkla kendini vurdu

Erzurum’da 35 yaşındaki akademisyen Elif Gölveren iddiaya göre atış yapmak için gittikleri arazide yanlışlıkla kendini vurdu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç akademisyenin ölümü ile ilgili polis soruşturma başlattı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Kadın akademisyen, atışa gittikleri arazide yanlışlıkla kendini vurdu

Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, İstatistik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Elif Gölveren ile 2 arkadaşı bir kafede oturduktan sonra av tüfeği ile atış yapmak için Yakutiye İlçesinde bulunan boş bir araziye gitti. Arazide atış yapan grubun eğlencesi kabusla son buldu.

İddiaya göre atış yaptığı sırada Gölveren yanlışlıkla kendini vurdu. Olay yerine gelen ekipler, Gölveren'i Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gölveren, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı. Olay sırasında genç akademisyenin yanında olan iki arkadaşının ifadeleri alındı. Gölveren'in Erzurumlu ve bekar olduğu öğrenildi.

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Kadın akademisyen, atışa gittikleri arazide yanlışlıkla kendini vurdu
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