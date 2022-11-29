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Giriş Tarihi: 30.11.2022

Kadın akademisyenin odasını basan profesör serbest kaldı

ABBAS ÇAKAR
Kadın akademisyenin odasını basan profesör serbest kaldı
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Bülent Arı, kendisinin eski doktora öğrencisi olan ve şu an Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Ş.K.'nın yanına gitti. Bir anda odasına giren ve Ş.K.'nın telefonuna el koyan Arı, "Benim olacaksın, seninle evleneceğiz" dedi. Odada Ş.K.'nın erkek arkadaşının aldığı tabloyu kırdı. Bu sırada odaya gelen Ş.K.'nın erkek arkadaşı ile tartıştı. Olay yerine gelen polis, Arı'yı gözaltına aldı. Arı ifadesinin ardından serbest kaldı.

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Kadın akademisyenin odasını basan profesör serbest kaldı
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