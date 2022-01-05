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Giriş Tarihi: 6.1.2022

Kadın arkadaşını boğup çeyiz sandığına kilitledi

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kadın arkadaşını boğup çeyiz sandığına kilitledi
Antalya'da yaşayan ve işsiz olan Vural E. (58), geçtiğimiz 17 Aralık'ta tartıştığı kadın arkadaşı 2 çocuk annesi Saadet Tutkanç'ı boğarak öldürdükten sonra naylona sarıp, evdeki çeyiz sandığına kilitleyerek memleketi Malatya'ya kaçtı. Ancak vicdan azabından kurtulamayan Vural E., 18 gün sonra, önceki gün polise giderek cinayeti itiraf etti. Malatya polisinin ihbarıyla eve giden Antalya polisi, sandığı açınca talihsiz kadının tanınmaz haldeki cesedi ile karşılaştı. Antalya'ya getirilen Vural E., "Her gece rüyalarıma giriyordu. Kâbus görüyordum. Vicdan azabından ölmemek için polise gidip itirafta bulundum" diye konuştu. Katil zanlısının, cinayet sonrası binadan ayrılırken komşuları ve tanıdıklarına "Saadet ile bugün tatile gidiyoruz" dediği öğrenildi. 18 gün sonra Saadet Tutkanç'ın korkunç bir cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından komşuları, "Şoktayız. Biz Saadet'i tatilde biliyorduk. Meğer katil cinayet sonrası kayıplara karışmış. Şeytanın bile aklına gelmez" dedi.

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Kadın arkadaşını boğup çeyiz sandığına kilitledi
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